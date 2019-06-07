Смартфон Samsung Galaxy Note 10 Pro показали на видео

Искатель утчек OnLeaks поделился видео и рендерами флагманского смартфона Samsung Galaxy Note10 Pro, выход которого состоится в августе этого года. Любопытнее всего выглядит изображение, где Galaxy Note10 Pro сравнивается с младшей моделью Galaxy Note10. Судя по рендерам, устройства отличаются размерами и тыльной камерой. Сообщается, что старшая модель получит 6,75-дюймовый дисплей Infinity O с вырезом для одинарной фронтальной камеры. Габариты смартфона составят 162,3:77,4:7,9 мм, а у Galaxy Note10 – 151:72:7,9 мм. Четверная основная камера состоит из основного модуля на 12 Мп, телефото на 12 и сверхширокогоульного модуля на 16 Мп, а модулем ToF.