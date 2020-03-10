Смартфон Samsung Galaxy Note 20 5G показали на рендерах

Профильный ресурс Letsgodigital поделился компьютерными изображениями топового смартфона Samsung Galaxy Note 20 5G, выход которого ожидается во второй половине этого года. Если верить источнику, новинка получит дисплей с большей диагональю, чем у огромного 6,9-дюймового Galaxy S20 Ultra. Панель получит частоту обновления изображения 120 Гц. Также отметим горизонтально ориентированную многомодульную основную камеру, в то время как в линейке Samsung Galaxy S20 используется прямоугольный блок камеры. Что до одной из главных особенностей линейки Galaxy Note, электронного пера S Pen, то оно получит дополнительный функционал.