Смартфон Samsung Galaxy S10 5G выпустят 5 апреля

Компания Samsung объявила о том, что флагманский смартфон Samsung Galaxy S10 5G с модемом для работы в сетях пятого поколения выйдет уже 5 апреля. В этот день новинку можно будет купить в Южной Корее по цене в 1330 долларов. На территории США смартфон появится также в апреле, но изначально он будет доступен только у оператора Verizon, планирующего запустить сеть 5G 11 апреля.

Напомним, что представленные месяц назад Galaxy S10 и Galaxy S10+ получили Dynamic AMOLED-дисплеи, сертификацию HDR10+ и встроенный в экран ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Стандартную модель оснастили 6,1-дюймовым изогнутым дисплеем с разрешением Quad HD+, тройной основной камерой на 12, 12 и 16 Мп, одинарной фронтальной камерой на 10 Мп, топовыми чипсетами Exynos 9820 или Snapdragon 855, 8 ГБ оперативной и 128 или 512 ГБ флеш-памяти, а также аккумулятором на 3400 мАч.

Старшая модель отличается 6,4-дюймовым экраном, двойной фронтальной камерой на 10 и 8 Мп, а также аккумулятором ёмкостью 4100 мАч. Керамическая версия отличается 12 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти. Также смартфоны оборудованы поддержкой нового стандарта Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11 ax), поддержкой быстрой беспроводной зарядкой нового поколения Fast Wireless Charging 2.0 и возможностью подзаряжать другие гаджеты с поддержкой стандарта Qi, защитой от пыли и влаги по стандарту IP68 и предустановленной ОС Android 9.0 Pie.