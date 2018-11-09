Смартфон Samsung Galaxy S10 показали на фото

Сетевые источники поделились фотографией флагманского смартфона Samsung Galaxy S10, официальный анонс которого состоится в первом квартале следующего года. Судя по снимку, аппарат получит безрамочный дисплей с круглым вырезом под фронтальную камеру. Согласно недавней презентации, на которой были показаны дисплеи Samsung Infinity-U, Infinity-V и Infinity-O, флагману достанется именно последняя панель. Вполне возможно, модели S10 Lite и S10+ получат два других экрана.

Напомним, что смартфонам прочат семинанометровый чипсет Exynos 9820, который первым среди однокристальных систем Samsung получит выделенный модуль NPU, отвечающий за ускорение функций искусственного интеллекта. При этом блок NPU будет двухъядерным, и, в частности, его работа будет тесно интегрирована с приложением камеры. Это должно серьезно улучшить качество фотографий и видео.