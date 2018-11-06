Смартфон Samsung Galaxy S10 получит чипсет Exynos 9820

Сетевые источники поделились подробностями о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S10, официальный анонс которого ожидается в первом квартале следующего года. Итак, устройству прочат семинанометровый чипсет Exynos 9820, который первым среди однокристальных систем Samsung получит выделенный модуль NPU, отвечающий за ускорение функций искусственного интеллекта. При этом блок NPU будет двухъядерным, и, в частности, его работа будет тесно интегрирована с приложением камеры. Это должно серьезно улучшить качество фотографий и видео. Ранее сообщалось, что Samsung Galaxy S10 получит почти полностью безрамочный дизайн с крошечным вырезом прямо в дисплее.