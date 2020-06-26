Смартфон Samsung Galaxy S20 Lite могут выпустить в октябре

Недавно в сети появилась информация о том, что компания Samsung готовит к выпуску смартфон Galaxy S20 Lite. Сегодня профильное издание ETNews сообщило о том, что эта облегченная версия текущих флагманов будет представлена в октябре этого года. Предполагается, что Galaxy S20 Lite (или Galaxy S20 Fan Edition по информации некоторых источников) получит топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 865 и фирменную оболочку One UI 2.5. Помимо него корейский гигант может выпустить еще и модель Galaxy S20 Pen Edition, которая, как нетрудно догадаться, будет поддерживать стилус S-Pen. Что до ближайших планов Samsung, то на начала августа запланирован анонс смартфонов Galaxy Note 20 и Galaxy Z Flip 5G.