Смартфон Samsung Galaxy S21 оценен в 75 тысяч рублей

Компания Samsung представила флагманские смартфоны Galaxy S21 и Galaxy S21+, которые уже доступны для предварительного заказа по цене от 75 и от 90 тысяч рублей соответственно. Новинки оснастили 6,2- и 6,7-дюймовыми AMOLED 2X-дисплеями с разрешением FHD+ и кадровой частотой до 120 Гц, новым ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флэш-памяти, фронтальной камерой на 10 Мп, тыльной камерой с модулями разрешением 12Мп (главный), 12 Мп (сверхширик) и 64 Мп (телефото),батареями на 4000 и 4800 мАч, а также защитой согласно степени IP68. Как и было объявлено ранее, зарядного устройства в комплекте поставки не будет.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S21
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