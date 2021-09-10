Смартфон Samsung Galaxy Wide5 оценен в $385

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy Wide5, которая появится в продаже на местном южнокорейском рынке по цене в 385 долларов. Новинку оснастили восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 700 с графикой Mali-G57 MC2 и модемом 5G, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1, 6,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 60 Гц, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 5 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт microSD, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 15 Вт, а также чёрной, белой и синей расцветками.