Смартфон Samsung Galaxy X Cover 5 получает обновление One UI 4.1 на базе Android 12

Компания Samsung выпустила обновление One UI 4.1 на базе Android 12 для защищенного смартфона Galaxy X Cover 5. Напомним, что Samsung Galaxy X Cover 5 был официально выпущен 4 марта 2021 года с Android 11+ One UI 2.0.

Обновление поставляется с номером прошивки G525FXXU5BVE5 и содержит последнюю версию Android, а также исправление безопасности от мая 2022 года и около 80 исправлений конфиденциальности и безопасности. В обновлении представлен обновленный дизайн пользовательского интерфейса и тема на основе Material You, которая позволяет пользователям выбирать цвет из своих обоев и применять его в пользовательском интерфейсе своего смартфона. В One UI 4.1 также есть новые виджеты и несколько темных режимов на выбор.

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