Смартфон Samsung Galaxy X Cover 5 получает обновление One UI 4.1 на базе Android 12

Обновление поставляется с номером прошивки G525FXXU5BVE5 и содержит последнюю версию Android, а также исправление безопасности от мая 2022 года и около 80 исправлений конфиденциальности и безопасности. В обновлении представлен обновленный дизайн пользовательского интерфейса и тема на основе Material You, которая позволяет пользователям выбирать цвет из своих обоев и применять его в пользовательском интерфейсе своего смартфона. В One UI 4.1 также есть новые виджеты и несколько темных режимов на выбор.