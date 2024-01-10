Смартфон Samsung Galaxy XCover7 работает без батареи

Компания Samsung представила защищенный смартфон Galaxy XCover7, который, в числе прочего, может похвастаться режимом работы без аккумулятора. Для этого нужно просто подключить устройство к адаптеру питания.

Новинка также оснащается однокристальной системой MediaTek Dimensity 6100+ с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и защитным стеклом Gorilla Glass Victus+, 50-Мп тыльной камерой и 5-Мп фронтальной, защитой от пыли и воды согласно степени IP68, прочностью по военному стандарту MIL-STD-810H, батареей ёмкостью 4050 мАч, интерфейсом USB-C и 3,5-мм гнездом для наушников.