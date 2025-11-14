Смартфон Samsung Galaxy Z TriFold готов к выходу

Пару недель назад компания Samsung показала прототипы смартфона-трикладушки Galaxy Z TriFold, не раскрыв технических параметров и даты выхода устройства. По данным южнокорейского ресурса The Chosun, смартфон будет представлен уже 5 декабря, а продажи стартуют сразу после презентации. При этом, новинка выйдет ограниченным тиражом от 20 до 30 тысяч устройств и на небольшом количестве рынков. Южная Корея и Китай точно будут в числе стран продаж. Ориентировочная цена смартфона составляет 3 тысячи долларов. Galaxy Z TriFold приписывают наличие 10-дюймового складного дисплея и 6,5-дюймового внешнего экрана, а также трёхсекционного аккумулятора ёмкостью 5600 мАч. Такая же батарея и у выпущенного в сентябре конкурента HUAWEI Mate XTs ULTIMATE DESIGN.