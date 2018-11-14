Смартфон Samsung W2019 оснащен двумя Super AMOLED экранами

Компания Samsung представила раскладушку W2019 с ОС Android 8.1 Oreo. Смартфон оснащен двумя Super AMOLED экранами. Размер каждой диагонали составляет 4,2-дюйма с разрешение 1920 на 1080 пикселей. Сердцем устройства стал 8-ядерный чипсет Snapdragon 845 и 6 Гбайт ОЗУ. Оба сенсора имеют разрешение 12 МП. Диафрагма первого имеет диапазон F/1.5-2.4, диафрагма второго равна F/2.4. Конструкция предусматривает 2-кратный оптический зум и систему стабилизации изображения. Предусмотрена беспроводная связь стандарта Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11ac. Цена новинки составляет 18999 юаней (2728 долларов или 184300 рублей).