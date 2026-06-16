Смартфон Sharp AQUOS R11 оценили в 1015 долларов

Компания Sharp пополнила ассортимент смартфонов моделью AQUOS R11, которая базируется на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. Новинка также характеризуется 6,5-дюймовым Pro IGZO OLED-экраном с разрешением 1080:2340 точек, адаптивной кадровой частотой от 1 до 240 Гц, максимальной яркостью 1800 нит, пиковой яркостью 3600 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 256 или 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.1, тройной тыльной камерой Leica с модулями на 50,3 Мп (сенсор на 1/1,55 дюйма), 50,3 Мп (сверхширик) и 38,5 Мп (68-мм телеобъектив с оптической стабилизацией), фронтальной камерой разрешением 50,3 Мп, корпусом толщиной 8,9 мм и массой 195 граммов, водонепроницаемостью уровня IPX5, IPX8, IPX9 и IP6X, прочностью по стандарту MIL-STD-810G/810H, батареей ёмкостью 5100 мАч, поддержкой 36-Вт быстрой зарядки, восьмицветной подсветкой, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, Hi-Res Audio и Hi-Res Wireless, а также предустановленной ОС Android 16. Цена смартфона на дебютном японском рынке составила эквивалент 1015 долларов.

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