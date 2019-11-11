Смартфон Sharp AQUOS V с процессором Snapdragon 835

Компания Sharp анонсировала новый среднебюджетный смартфон Sharp AQUOS V.

Новинка получила широкоформатный IPS-дисплей на 5.93 дюйма с разрешением Full HD+ и 2160×1080p точек. Работает аппарат на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 835 в паре 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ.

На задней стороне смартфона расположился сканер отпечатков пальцев вместе с основной камерой с двумя модулями по 13 МП. А фронтальная камера получила модуль на 8 МП. За автономность AQUOS V отвечает аккумулятор на 3126 мАч. Смартфон работает на базе Android 9 Pie. Смартфон уже появился в продаже в некоторых странах с ценником 230 долларов.