Смартфон Sharp Aquos R2 Compact оснащен ОС Android самой последней версии 9 Pie

Компания Sharp выпустила компактный и мощный смартфон под названием Aquos R2 Compact. Особенностью новинки является уникальный экран, поскольку в нем будет не один вырез, а целых два. Дисплей у гаджета будет иметь размер диагонали всего 5,2 дюйма. Разрешение составляет 2280 на 1080 пикселей. Гаджет наделен чипсетом Qualcomm Snapdragon 845, 4 Гбайт ОЗУ, 22,6 Мп камерой, ОС самой последней версии 9 Pie, аккумулятором на 2500 мА.ч, а также защитой от проникновения внутрь гаджета воды и пыли. В наличии имеется сканер для распознавания владельца по отпечаткам пальцев. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5. Цена гаджета пока не сообщается.