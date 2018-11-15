Смартфон Sharp Aquos R2 Compact получил два выреза

Компания Sharp представила компактный смартфон Aquos R2 Compact, который выделяется своим дизайном. Аппарат получил круглый вырез для фронтальной камеры и второй вырез внизу для домашней кнопки со сканером отпечатков пальцев. Благодаря хитрому решению, диагональ экрана у Aquos R2 Compact выросла с 4,9 до 5,2 дюйма по сравнению с Aquos R Compact. Габариты при этом даже стали чуть меньше.

Новинку оснастили 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением 2280:1080 пикселей, топовым процессором Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, 22,6 Мп основной камерой и аккумулятором на 2500 мАч. Sharp Aquos R2 Compact появится в продаже в 2019 году у японского оператора SoftBank.