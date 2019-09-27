Смартфон Sharp Aquos Sense 3 Plus получил аккумулятор на 4000 мАч

Компания Sharp пополнила ассортимент смартфонов среднего уровня моделью Aquos Sense 3 Plus, которая появится в продаже в следующем месяце. Новинка оснащается 6-дюймовым дисплеем IGZO с разрешением 2220:1080 пикселей, восьмиядерным процессором Snapdragon 636, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой с модулями на 12,2 Мп и 13,1 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, предустановленной ОС Android 9 Pie, а также защитой от пыли и влаги по стандартам IPX5/8 и IP6X. Размеры устройства равны 160:75:8,7 мм, а масса – 175 г.