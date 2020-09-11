Смартфон Sharp Aquos Sense 5G получил IGZO-дисплей

Сегодня компания Sharp представила не только смартфон Aquos Zero 5G Basic, но и более простую модель Aquos Sense 5G. Новинка характеризуется корпусом с размерами 148:71:8,9 мм, массой 176 граммов, 5,8-дюймовым IGZO-дисплеем с разрешением 1080:2280 пикселей и каплевидным вырезом для фронтальной камеры разрешением 8 Мп, восьмиядерной платформой Snapdragon 690 5G, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флэш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 12 Мп, 12 Мп и 8 Мп, аккумуляторной батареей ёмкостью 4570 мАч, подэкранным дактилоскопом, модулями Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS и NFC, симметричным разъемом USB-C и защитой по степени IP68. В качестве предустановленной операционной системы здесь используется Android 11.