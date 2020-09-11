Смартфон Sharp Aquos Zero 5G Basic получил OLED-дисплей

Компания Sharp пополнила ассортимент смартфонов моделью Sharp Aquos Zero 5G Basic, которая может похвастаться предустановленной операционной системой Android 11. Новинка характеризуется степенью защиты IP68, 6,4-дюймовым OLED-экраном разрешением 1080:2340 пикселей, частотой обновления 120 Гц (увеличивается программным способом до 240 Гц), подэкранном дактилоскопом, процессором Snapdragon 765G, версиями на 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, а также 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти, фронтальной камерой на 16,3 Мп, тройной тыльной камерой с главным модулем на 48 Мп, сверхширокоугольным на 13,1 Мп и модулем телефото, аккумулятором ёмкостью 4050 мАч, беспроводными модулями Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, NFC и симметричным разъёмом USB-C.

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