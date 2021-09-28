Смартфон Sharp Aquos Zero6 оказался очень легким

Компания Sharp пополнила ассортимент смартфонов моделью Aquos Zero6, которая может похвастаться корпусом из магниевого сплава массой всего 146 граммов и толщиной 7,9 мм. Новинку также оснастили поддержкой сотовых сетей пятого поколения, 6,4-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 240 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 750G, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, стереофоническими динамиками, селфи-камерой разрешением 12 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп, 8 Мп и 8 Мп, батареей ёмкостью 4010 мАч, защитой от воды и пыли по стандарту IP68, а также предустановленной ОС Android 11.