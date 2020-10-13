Смартфон Smartisan Nut Pro 4 получит 16/512 ГБ памяти

Сетевые источники сообщают о том, что 20 октября китайская компания Smartisan представит свой новый флагманский смартфон Smartisan Nut Pro 4. Аппарат получит топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 865, многомодульную основную камеру с главным датчиком изображения разрешением 108 Мп, до 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ флэш-памяти и поддержку двухрежимного подключения 5G SA/NSA. Последней новинкой Smartisan является представленный год назад Nut Pro 3, который оснащается процессором Snapdragon 855 Plus, квадрокамерой с модулями на 48 Мп, 12 Мп, 8 Мп и 2 Мп, до 12 ГБ ОЗУ и до 512 ГБ флеш-памяти, а также аккумулятором ёмкостью 4000 мАч.