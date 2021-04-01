Смартфон Sony Xperia 1 III представят 14 апреля

Компания Sony объявила о том, что флагманский смартфон Xperia 1 III будет официально представлен 14 апреля. Если верить китайским источникам, аппарат получит тройную тыльную камеру с модулями разрешением 64 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 12 Мп (перископный Cyber-shot с 60-кратным гибридным зумом), дисплей OLED 4K HDR с максимальной яркостью 1300 кд/м2 и кадровой частотой 120 Гц, топовую платформу Qualcomm Snapdragon 888, батарею ёмкостью 5000 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 65 Вт. Международная версия смартфона получит 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, а китайская – 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти. Ориентировочная цена флагмана составляет 1370 долларов. Предполагается, что продажи Xperia 1 III стартуют только в июне.

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