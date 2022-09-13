Смартфон Sony Xperia 1 IV Gaming Edition оценен в $1330

Компания Sony пополнила ассортимент смартфонов моделью Xperia 1 IV Gaming Edition, которая предназначена для фанатов мобильных игр. На самом деле, перед нами обычный Xperia 1 IV с аксессуаром Xperia Stream. Последняя представляет собой стыковочную станцию с вентилятором, интерфейсом HDMI и портом RJ-45 для подключения к проводной сети. Xperia Stream можно купить отдельно за 160 долларов. Также заметим, что Xperia 1 IV Gaming Edition оснащается 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, а его цена составляет 1330 долларов. Такая же конфигурация без аксессуара стоит 1230 долларов.

Напомним, что смартфон оснащается двухступенчатой кнопкой спуска, тройной тыльной камерой с 12-Мп модулями, 12-Мп фронтальной камерой, 6,5-дюймовым 4K AMOLED-экраном с кадровой частотой 120 Гц, топовой платформой Snapdragon 8 Gen 1, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, слотом microSD, предустановленной ОС Android 12, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 30-Вт быстрой зарядки, 3,5-мм гнездом для наушников, улучшенными стереодинамиками, поддержкой Bluetooth LE Audio и LDAC, защитным стеклом Gorilla Glass Victus как спереди, так и сзади, а также защитой в соответствии со степенью IP68.