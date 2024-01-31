Смартфон Sony Xperia 1 VI получит три 48-Мп камеры

В сети появились подробности о флагманском смартфоне Sony Xperia 1 VI, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат получит тройную камеру с модулями разрешением 48 Мп (сенсор оптического формата 1/1.4" с пикселями размером 1.12 мкм, объективом с эквивалентным фокусным расстоянием 24 мм и диафрагмой f/1.4, двойной автофокусировкой PD AF и оптической стабилизацией), 48 Мп (сверхширик с фокусным расстоянием 14-18 мм с автофокусом на основе сенсора размером 1/2.7) и 48 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом). Официальная презентация смартфона ожидается в рамках выставки Mobile World Congress 2024 (с 26 по 29 февраля).