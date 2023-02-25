Смартфон Sony Xperia 10 V показали на рендерах

Авторитетный инсайдер Onleaks опубликовал качественные изображения смартфона среднего уровня Sony Xperia 10 V, который (вот неожиданность!) внешне почти не отличается от Sony Xperia 10 IV. По сути, все осталось прежним – довольно толстые рамки вокруг дисплея, вертикальный блок камеры и вспышка. Размеры устройства равны 153,3:68,4:8,5 мм или 9,4 мм с учетом выступающей камеры. Главное изменение, экран увеличится с 6 до 6,1-дюйма. Официальная презентация смартфона ожидается грядущей весной.

Напомним, что представленный в мае прошлого года Sony Xperia 10 IV характеризуется 6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 60 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 695 с модемом для сотовых сетей 5G, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 12 Мп (есть оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 8 Мп (телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом), двумя фронтальными динамиками, 3,5-мм гнездом для наушников, поддержкой LDAC, 360 Audio и 360 Reality Audio Upmix, а также защитой от воды и пыли согласно степени IP68.

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