Смартфон Sony Xperia 10 V показали на рендерах

Напомним, что представленный в мае прошлого года Sony Xperia 10 IV характеризуется 6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 60 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 695 с модемом для сотовых сетей 5G, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 12 Мп (есть оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 8 Мп (телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом), двумя фронтальными динамиками, 3,5-мм гнездом для наушников, поддержкой LDAC, 360 Audio и 360 Reality Audio Upmix, а также защитой от воды и пыли согласно степени IP68.