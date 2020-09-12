Смартфон Sony Xperia 10 получит Android 11

Китайские источники опубликовали список смартфонов компании Sony, которые будут обновлены до Android 11. В перечень вошли модели: Xperia 5 II (еще не представлена), Xperia Pro 5G, Xperia 1 II, Xperia 1, Xperia 5, Xperia 10 II, Xperia 10 Plus и Xperia 10.

Напомним, что позапрошлогодние Xperia 10 Plus и Xperia 10 получили экран с соотношением сторон 21:9, диагональю 6- и 6,5 дюйма соответственно и разрешением 2520:1080 пикселей. Модель Xperia 10 Plus оснастили восьмиядерным процессором Snapdragon 636, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, аккумулятором на 3000 мАч, сдвоенной основной камерой на 12 Мп и 8 Мп, а также фронтальной камерой на 8 Мп. Младшая модель получила менее мощный восьмиядерный чипсет Snapdragon 630, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, аккумулятор на 2870 мАч, сдвоенную тыльную камеру на 13 Мп и 5 Мп, а также фронтальную камеру на 8 Мп.