Смартфон Sony Xperia 1R получит 5K-дисплей

2019-07-18, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Sony Xperia 1R; [122]
Сетевые источники сообщают о том, что компания Sony готовит к выпуску смартфон с экраном разрешением 5K. Устройство с модельным номером J8220 засветилось в базе данных неназванного регулятора, а на рынок оно может выйти под наименованием Sony Xperia 1R. Регулятор подтверждает разрешение 5040:2160 пикселей и соотношением сторон 21:9. Напомним, что предыдущим флагман японцев Sony Xperia 1 имеет 6,5-дюймоый экран с разрешением 3840:1644 пикселя. У Xperia 1R плотность пикселей при той же диагонали составит 899 ppi. Этого гораздо больше, чем, например, VR-гарнитуры HTC Vive Pro VR, экраны которого имеют плотность пикселей 615 ppi. Вполне возможно, что целевой аудиторией Sony Xperia 1R станут фанаты виртуальной реальности.


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