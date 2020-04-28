Смартфон Sony Xperia L4 появился в продаже

Компания Sony начала продажи смартфона среднего уровня Xperia L4, который был представлен пару месяцев назад. Его цена составляет 200 евро. Напомним, что новинка оснащается 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и вытянутым соотношением сторон 21:9, бюджетным 12-нанометровым восьмиядерным процессором MediaTek Helio P22, 3 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ флеш-памяти, аккумулятором на 3580 мАч, поддержкой быстрой зарядки, тройной основной камерой на 13, 5 и 2 Мп, фронтальной 8 Мп, 3,5-разъемом для наушников, а также черной и синей расцветками корпуса.

Комментарии и отзывы Sony Xperia L4
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