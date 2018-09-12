Смартфон Sony Xperia XA2 Plus вышел в России

Компания Sony Mobile Communications дала старт российским продажам смартфона Xperia XA2 Plus, который оценен в 29 990 рублей. Напомним, что новинку оснастили 6-дюймовым дисплеем с разрешением 2160:1080 пикселей и соотношением сторон 18:9, однокристальной системой Snapdragon 630, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, 23 Мп основной камерой на сенсоре Exmor RS, 8 Мп фронтальной камерой, возможностью воспроизведения Hi-Res Audio, аккумулятором на 3580 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 3.0, модулем NFC, портом USB Type-C, а также предустановленной операционной системой Android 8.0 Oreo. Габариты устройства равны 157:75:9,6 мм, а масса – 205 граммам.