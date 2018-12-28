Смартфон Sony Xperia XA3 Ultra получит 6 ГБ ОЗУ

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Sony Xperia XA3 Ultra, который еще не был представлен официально. Устройству прочат восьмиядерный процессор Snapdragon 660 или Snapdragon 670, 6 ГБ оперативной памяти, 6,5-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9, сдвоенную основную камеру, корпус из алюминиевого сплава, а также предустановленную операционную систему Android 9.0 Pie. Смартфон выйдет в черной, серебристой и золотой расцветках. Предполагается, что официальная презентация Xperia XA3 Ultra состоится на грядущей выставке CES 2019, а продажи стартуют уже в феврале. Ориентировочная цена смартфона равна 520 евро, в то время как его предшественник стоил на выходе 450 евро.