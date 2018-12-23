Смартфон Sony Xperia XА3 засветился на первых фото

В сеть утекли первые фотографии лицевой панели смартфона Sony Xperia XА3, который еще не был представлен официально. Судя по снимкам, нас ждет крайне необычное соотношение сторон. Скорее всего, речь идет о соотношении 21:9, как у грядущего флагмана Xperia XZ4, из-за чего аппарат будет казаться вытянутым. Бросаются в глаза три очень узкие рамки по бокам и снизу, а вот верхняя рамка оказалось большой, поскольку на ней размещены фронтальная камеры, громкоговоритель и несколько датчиков. Официальная презентация смартфона ожидается на грядущей выставке CES 2019.