Смартфон Sony Xperia XA3 засветился в базе TENAA

В базе данных китайского регулятора TENAA появились сведения о смартфоне Sony c обозначением H4413. Устройство с таким названием ранее было сертифицировано Евразийской комиссией. Эксперты сходятся во мнении, что это Sony Xperia XA3. Все что известно об устройстве на данный момент, это операционная система Android и поддержка сетей LTE. Подробные спецификации должны появиться на сайте TENAA в ближайшие дни. Официальный анонс смартфонов Sony Xperia XZ3 и Xperia XA3 ожидается на выставке IFA, которая пройдет в Берлине с 31 августа по 5 сентября 2018 года.

Флагманскому Sony Xperia XZ3 прочат новый 48-Мп датчик изображения Sony IMX586, топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флэш-памяти, 5,7 дюймовый дисплей с разрешением 2160:1080 пикселей, 12 Мп фронтальную камеру и предустановленную операционную систему Android 8.