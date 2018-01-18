Смартфон Sony Xperia XZ Pro

Sony, выпустит не сколько смартфонов в первой половине 2018 года вот один из них. Речь идет о модели Sony Xperia XZ Pro. Сдвоенная основная камера (18 + 12 Мп) и 13-мегапиксельный фронтальный фотомодуль. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 3420 мАч, а функционировать девайс будет под управлением ОС Android 8.0 Oreo.Гаджет оснащен OLED дисплеем с 5,7-дюймовой диагональю и разрешением 4К, при этом корпус устройства изготовлен по стандарту IP68 (защита от попадания пыли и влаги). Основу аппаратной платформы составляет чипсет Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти и флеш-накопитель на 128 ГБ.