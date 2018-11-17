Смартфон Sony Xperia XZ2 Premium обновился до Android 9.0 Pie

Компания Sony выпустила прошивку на базе Android 9.0 Pie для смартфона Sony Xperia XZ2 Premium еще в конце прошлого месяца, однако из-за выявленных неисправностей её распространение было прекращено. Сегодня японский производитель снова выкатил прошивку, которая в этот раз должна работать как надо. Обновление привносит новый интерфейс камеры, портретный режим, возможность замедленной съемки в разрешении 1080p, а также ноябрьский патч безопасности Android. Отметим, что модели Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact уже получили Android 9.0 Pie.

Напомним, что Sony Xperia XZ2 Premium оснащается 5,8-дюймовым дисплеем Triluminos HDR с разрешением 4К (2160:3840 пикселей), процессором Snapdragon 845, двойной основной камерой на 16 Мп и 12 Мп, которая способна записывать видео 4K HDR, 13 Мп фронтальной камерой, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, корпусом, защищённым по стандартам IP65/68, а также аккумулятором на 3540 мАч.