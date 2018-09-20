Смартфон Sony Xperia XZ3 оценен в 70 тысяч рублей

2018-09-20, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Sony Xperia XZ3; [81]
Компания Sony объявила о том, что флагманский смартфон Xperia XZ3 выйдет в России 10 октября по цене 69 990 рублей. Старт предзаказа намечен на 1 октября, а его бонусом станет игровая консоль PlayStation 4. Аппарат выйдет в зелёной, чёрной, бордовой и серебристой расцветках.

Напомним, что смартфон оснастили 6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2880:1440 пикселей, занимающим 80% площади передней панели и поддерживающим расширенный динамический диапазон, топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, 19 Мп основной и 13 Мп фронтальной камерами, защитой от воды и пыли по стандарту IP68, сканером отпечатков пальцев, поддержкой функции Always-On Display, чувствительной к нажатию кромкой, слотами для двух SIM-карт, LTE, Wi-Fi (802.11 ac) и Bluetooth 5.0, разъемом USB Type-C, стереодинамики, аккумулятором на 3330 мАч с возможностью беспроводной зарядки, а также ОС Android 9.0 Pie.

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