Смартфон Sony Xperia XZ3 засветился на живых фото

2018-06-13, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Sony Xperia XZ3; [216]
Сетевые источники поделились живыми фотографиями флагманского смартфона Sony Xperia XZ3, который еще не был представлен официально. Дизайн передней панели очень похож на Sony Xperia XZ2. По словам источника, разговорный динамик будет выполнять роль второго громкоговорителя при воспроизведении музыки и мелодии вызова. Дизайн основной камеры выполнен в стиле Sony Xperia XZ2 Premium, выход которого ожидается этим летом.

Согласно последней утечке, Xperia XZ 3 получит 5,7-дюймовый дисплей с разрешением 2160:1080 пикселей, топовый процессор Qualcomm Snapdragon, камеры, как в Xperia XZ2 Premium (двойная основная на 19 и 12 Мп, фронтальная на 13 Мп), 6 ГБ оперативной памяти, 64/128 ГБ встроенной памяти, защиту от пыли и воды по стандарту IP68, слот для карт microSD, аккумулятор на 3240 мАч, модуль NFC, а также порт USB 3.1 Type-C. Размеры устройства составят 153:72:10,1 мм, а масса – 183 грамма. Официальный анонс Sony Xperia XZ3 ожидается на сентябрьской выставке IFA 2018.


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