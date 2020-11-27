Смартфон TCL 20 5G получит крупный экран

Авторитетный искатель утечек Эван Бласс (@evleaks) поделился подробностями о смартфоне TCL 20 5G, выход которого ожидается в начале 2021 года. Итак, аппарат получит 6,67-дюймовый дисплей с разрешением 2400:1080 пикселей, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 690 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графикой Adreno 619L и поддержкой мобильных сетей 5G, 6 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, тройную основную камеру с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, слот для карт памяти microSD, боковой сканер отпечатков пальцев, симметричный порт USB Type-C, 3,5-мм разъем для наушников и аккумулятор ёмкостью 4500 мАч.