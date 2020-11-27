Смартфон TCL 20 5G получит крупный экран

Авторитетный искатель утечек Эван Бласс (@evleaks) поделился подробностями о смартфоне TCL 20 5G, выход которого ожидается в начале 2021 года. Итак, аппарат получит 6,67-дюймовый дисплей с разрешением 2400:1080 пикселей, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 690 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графикой Adreno 619L и поддержкой мобильных сетей 5G, 6 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, тройную основную камеру с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, слот для карт памяти microSD, боковой сканер отпечатков пальцев, симметричный порт USB Type-C, 3,5-мм разъем для наушников и аккумулятор ёмкостью 4500 мАч.

Комментарии и отзывы TCL 20 5G
Обзоры:
Обзор Ecovacs WINBOT X. Робот для мойки окон со страховочным устройствомОбзор Ecovacs WINBOT X. Робот для мойки окон со страховочным устройством
Обзор Satechi ST-HK10AW-EU. Умная розетка с интеграцией в HomeKitОбзор Satechi ST-HK10AW-EU. Умная розетка с интеграцией в HomeKit
Обзор Rubetek RV-3405. Умная сетевая камера для наружной видеонаблюденияОбзор Rubetek RV-3405. Умная сетевая камера для наружной видеонаблюдения
Новости:
Яндекс выпустила умную колонку Станция Макс с Алисой

Яндекс представила новую мощную умную колонку с Алисой. Колонка получила LED-дисплей, трехполосный звук б...
Tesla поднимает цену на опцию полного самоуправления до 10 000 долларов

Опция Tesla "Полное самоуправление", которая в настоящее время включает функции автопилота, такие как сме...
Робо-волки отпугивают медведей в Японии

В прошлом году в Японии медведями были ранены 157 человек, еще десятки зарегистрированы в 2020 году, двое...
Обзор DUNOBIL ALPHA DUO. Двухканальный видеорегистратор с Super HDОбзор DUNOBIL ALPHA DUO. Двухканальный видеорегистратор с Super HD
Обзор Prestigio SmartKids Max (2020). Детский планшетОбзор Prestigio SmartKids Max (2020). Детский планшет
Лучший фен. Xiaomi Mijia Water Ion Hair DryerЛучший фен. Xiaomi Mijia Water Ion Hair Dryer
Обзор ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC 8GB (TUF-RTX3070-O8G-GAMING). Тест видеокарты Full HD и 4KОбзор ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC 8GB (TUF-RTX3070-O8G-GAMING). Тест видеокарты Full HD и 4K
Выбираем лучший гибридный видеорегистратор 2020 года. CARCAM HYBRID 2 Signature, Neoline X-COP 9300с, Roadgid X8 Gibrid GT и Playme PRIMEВыбираем лучший гибридный видеорегистратор 2020 года. CARCAM HYBRID 2 Signature, Neoline X-COP 9300с, Roadgid X8 Gibrid GT и Playme PRIME
Тема ColorOS 11 OPPO следующего поколени...
Тема ColorOS 11 OPPO следующего поколениOPPO объявила о выпуске своей темы пользовательского интерфейса следующего поколения, официально совмести...
Samsung Galaxy Tab A7 оценен в 18 тысяч ...
Samsung Galaxy Tab A7 оценен в 18 тысяч Компания Samsung Electronics выпустила в российскую продажу планшет Samsung Galaxy Tab A7, который оценен...
Смартфоны iPhone 12 и iPhone 12 Pro пока...
Смартфоны iPhone 12 и iPhone 12 Pro покаПопулярный инсайдер Ice Universe опубликовал качественные фотографии смартфонов iPhone 12 и iPhone 12 Pro...
Huawei P50 Pro показали на первом рендер...
Huawei P50 Pro показали на первом рендерВ сети появилось первое изображение флагманского смартфона Huawei P50 Pro, который еще не был представлен...
Microsoft приобрела Bethesda Softworks и...
Microsoft приобрела Bethesda Softworks иMicrosoft приобрела ZeniMax Media, материнскую компанию издателя игр Bethesda Softworks. Это крупнейшее п...
Samsung готовит Galaxy Z Fold FE...
Samsung готовит Galaxy Z Fold FEВ сети появилась информация о том, что компания Samsung вроде как уже расписала список релизов на 2021 го...
Обзор Thermaltake Isurus Pro V2 (GHT-IST...
Обзор Thermaltake Isurus Pro V2 (GHT-ISTЧаще всего игровые наушники ассоциируются с накладной конструкцией с массивными чашками. Но за последнее ...
Beyerdynamic представила 3-е поколение т...
Beyerdynamic представила 3-е поколение тКомпания Beyerdynamic выпустила свои флагманские высококачественные наушники T1 и T5 третьего поколения. ...
Samsung Galaxy S21 Ultra получит камеру ...
Samsung Galaxy S21 Ultra получит камеру Надежный информатор Ice Universe поделился новыми подробностями о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S2...
realme Buds Air Pro готовятся к релизу...
realme Buds Air Pro готовятся к релизуДовольно часто пользователи жалуются на то, что у них возникают проблемы с подбором идеальных умных беспр...
Смартфон Black Shark 3S выпустили в верс...
Смартфон Black Shark 3S выпустили в версКомпания Xiaomi выпустила топовую версию геймерского смартфона Black Shark 3S, который был представлен по...
iPhone 12 отправится в продажу 16 сентяб...
iPhone 12 отправится в продажу 16 сентябПоявилась достаточно интересная информация о новом смартфоне iPhone 12, который планируют показать уже за...
Обзор CUBOT Note 20 Pro. Недорогой смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор CUBOT Note 20 Pro. Недорогой смартфон с квадрокамерой и NFC
Обзор Hyundai H-EP200. Наушники TWS для тренировок и фитнесаОбзор Hyundai H-EP200. Наушники TWS для тренировок и фитнеса
Обзор ID-COOLING SE-224-XT Black. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5 5600XОбзор ID-COOLING SE-224-XT Black. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5 5600X
Обзор Soundcore Life Dot 2. Лучшие TWS наушники до 5000 рублейОбзор Soundcore Life Dot 2. Лучшие TWS наушники до 5000 рублей
Обзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусомОбзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусом
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor