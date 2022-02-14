Смартфон TCL 30 SE получил 50-Мп камеру

Компания TCL пополнила ассортимент смартфонов моделью TCL 30 SE, которая работает под управлением фирменной оболочки на базе ОС Android 12. Новинку оснастили 6,52-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 720:1600 пикселей и соотношением сторон 20:9, тройной тыльной камерой разрешением 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G25, 3 или 4 ГБ ОЗУ, 32, 64 или 128 флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 15-Вт проводной зарядки, модулем NFC, интерфейсом USB-C, 3,5-мм гнездом для наушников и дактилоскопом на задней панели. Несмотря на столь скромные характеристики, базовая версия TCL 30 SE оценена в 230 долларов.