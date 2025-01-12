Смартфон TCL 60 XE NXTPAPER 5G оценили в 200 долларов

Компания TCL пополнила ассортимент смартфонов моделью 60 XE NXTPAPER 5G, главной особенностью которой является экран. Речь идет о 6,8-дюймовом дисплее с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, минимизацией вредного синего излучения, автоматической регуляцией яркости и цветовой температуры в зависимости от окружающей среды, а также клавишей NXTPAPER для немедленного переключения в режим Max Ink, имитирующего панель электронной книги (E Ink).

Смартфон также получил аккумулятор ёмкостью 5010 мАч, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, тройную основную камеру с 50-Мп главным модулем и фронтальную камеру разрешением 32 Мп. Смартфон станет доступен для покупки в мае по цене от 200 долларов.
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