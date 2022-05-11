Смартфон TD Tech M40 запущен на китайском рынке

TD Tech M40 получил алюминиевый корпус с загнутым по бокам дисплеем. На задней панели изображен логотип TD Tech. Устройство получило 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей FHD+ с HDR 10+ и поддержкой частоты обновления 60 Гц с частотой дискретизации касания 240 Гц. Устройство соответствует степени защиты IP53. Вместо Kirin 9000 4G здесь установлена платформа MediaTek Dimensity 1000 Plus. Смартфон поддерживает две SIM-карты 5G. Вместо 50 МП датчика, установленного в Huawei Mate 40, в TD Tech M40 используется основной 64 МП датчик с лазерным автофокусом, диафрагмой f/1,9 и поддержкой записи видео 4K. Сверхширокоугольная камера оснащена 16 МП сенсором с апертурой F/2.2 и дополнительным макрорежимом. Есть также 8 МП телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Спереди расположена 13-мегапиксельная широкоугольная селфи-камера.
Смартфон TD Tech M40 оснащен аккумулятором емкостью 4200 мАч с быстрой проводной зарядкой и быстрой беспроводной зарядкой мощностью 40 Вт. Также есть разъем для наушников 3,5 мм и стереодинамики. TD Tech M40 будет работать под управлением операционной системы HarmonyOS 2.0, а продажи в Китае начнутся 13 мая.
Версия на 8/128 ГБ стоит 3 998 юаней (595 долларов), а вариант на 8/256 ГБ предлагается за 4 503 юаней (670 долларов).