Смартфон TD Tech M40 запущен на китайском рынке

TD Tech выпускает на китайский рынок свой первый флагманский смартфон TD Tech M40. Новое устройство это Huawei Mate 40 под брендом TD Tech с обновленной мобильной платформой, поддержкой 5G и другими камерами.

TD Tech M40 получил алюминиевый корпус с загнутым по бокам дисплеем. На задней панели изображен логотип TD Tech. Устройство получило 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей FHD+ с HDR 10+ и поддержкой частоты обновления 60 Гц с частотой дискретизации касания 240 Гц. Устройство соответствует степени защиты IP53. Вместо Kirin 9000 4G здесь установлена платформа MediaTek Dimensity 1000 Plus. Смартфон поддерживает две SIM-карты 5G. Вместо 50 МП датчика, установленного в Huawei Mate 40, в TD Tech M40 используется основной 64 МП датчик с лазерным автофокусом, диафрагмой f/1,9 и поддержкой записи видео 4K. Сверхширокоугольная камера оснащена 16 МП сенсором с апертурой F/2.2 и дополнительным макрорежимом. Есть также 8 МП телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Спереди расположена 13-мегапиксельная широкоугольная селфи-камера.

Смартфон TD Tech M40 оснащен аккумулятором емкостью 4200 мАч с быстрой проводной зарядкой и быстрой беспроводной зарядкой мощностью 40 Вт. Также есть разъем для наушников 3,5 мм и стереодинамики. TD Tech M40 будет работать под управлением операционной системы HarmonyOS 2.0, а продажи в Китае начнутся 13 мая.

Версия на 8/128 ГБ стоит 3 998 юаней (595 долларов), а вариант на 8/256 ГБ предлагается за 4 503 юаней (670 долларов).