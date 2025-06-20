Смартфон TECNO POVA 7 Ultra 5G получил 30-Вт зарядку

Компания TECNO пополнила ассортимент смартфонов моделью POVA 7 Ultra 5G, которая основана на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 8350 Ultimate с тактовой частотой до 3,35 ГГц и графическим адаптером Mali-G615 MP6. Новинка также оснащается 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1.5K, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 70-Вт проводной, 30-Вт беспроводной и 10-Вт обратной зарядок соответственно, системой 4D-вибрации, двумя динамиками с поддержкой Dolby Atmos, а также 12-слойной системой гиперохлаждения. Также производитель представил модели POVA 7 Pro 5G, POVA 7 5G и POVA 7, но их характеристики будут объявлены позже. Цены на каждый конкретный рынок также не раскрываются.