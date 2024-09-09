Смартфон TECNO Spark 30C получил 120-Гц экран

Компания TECNO представила смартфон Spark 30C, который основан на 12-нанометровой однокристальной системе MediaTek Helio G81 Ultra с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим адаптером Mali-G52 MC2. Новинку также оснастили 6,67-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600:720 точек и кадровой частотой 120 Гц, 4 ГБ, 6 ГБ или 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой с главным модулем на 50 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 18-Вт быстрой проводной зарядки, боковым дактилоскопическим сенсором, двумя динамиками и защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP54, а также черной, белой и зеленой расцветками.

Первую партию OnePlus Nord CE4 Lite отдают дешевле…
OnePlus представила новый смартфон Nord CE4 Lite с ярким дисплеем, сбалансированным железом и функцией б…
Компактный камерофон Vivo X200+ получит ёмкий аккумулятор …
Известный своей осведомленностью инсайдер Digital Chat Station поделился новой порцией подробностей о кам…
Официально: глобальная версия Red Magic 9s Pro готова к выхо…
Бренд Red Magic объявил, что международный релиз выпущенного недавно в Китае смартфона Red Magic 9S Pro с…
OnePlus Nord CE4 Lite засветился на просторах интернета…
Стоит напомнить, что компания OnePlus выпустила доступный смартфон Nord CE4 в апреле текущего года, но по…
Инсайдер раскрыл детали Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2…
Только что известный инсайдер официально раскрыл детали нового процессора Snapdragon 4s Gen 2 от компании…
OnePlus Ace 3 Pro получит рамку из авиационного алюминия…
Компания OnePlus продолжает делиться подробностями о смартфоне OnePlus Ace 3 Pro, официальная презентация…
Смартфон TCL 50 Nxtpaper 5G оценили в 220 евро …
Компания TCL пополнила ассортимент смартфонов моделями TCL 50 Pro Nxtpaper 5G и 50 Nxtpaper 5G, одной из …
Samsung повысила свои доходы в 15 раз за счёт ИИ…
Вчера южнокорейская компания Samsung официально опубликовала финансовые прогнозы на второй квартал 2024 г…
Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2
Быстрый смартфон с подсветкой аура. Обзор vivo V30Быстрый смартфон с подсветкой аура. Обзор vivo V30
Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6
Выбираем недорогой смартфон летом 2024. Обзор realme C65Выбираем недорогой смартфон летом 2024. Обзор realme C65
Лето в активном режиме: 5 гаджетов для тех, кто ценит комфорт и безопасностьЛето в активном режиме: 5 гаджетов для тех, кто ценит комфорт и безопасность
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor