Смартфон TECNO Spark 30C получил 120-Гц экран

Компания TECNO представила смартфон Spark 30C, который основан на 12-нанометровой однокристальной системе MediaTek Helio G81 Ultra с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим адаптером Mali-G52 MC2. Новинку также оснастили 6,67-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600:720 точек и кадровой частотой 120 Гц, 4 ГБ, 6 ГБ или 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой с главным модулем на 50 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 18-Вт быстрой проводной зарядки, боковым дактилоскопическим сенсором, двумя динамиками и защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP54, а также черной, белой и зеленой расцветками.