Смартфон Tecno Camon 30S Pro получит SoC Helio G99

В базе данных Google Play Console обнаружились сведения о смартфоне Tecno Camon 30S Pro, который еще не был представлен официально. Итак, сообщается о наличии экрана с разрешением 2436:1080 пикселей и плотностью 480 PPI, 6-нанометровой однокристальной системы MediaTek Helio G99 с максимальной частотой 2,2 ГГц, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 14.

Напомним, что ранее выпущенные смартфоны из линейки Tecno Camon 30 оборудованы батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 70-Вт проводной зарядки и AMOLED-экранами с кадровой частотой 120 Гц у младших моделей и 144 Гц у версий Premier и Pro. Отличаются смартфоны платформами и камерами.
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