Смартфон Tecno Pop 6 Pro получил 2 ГБ ОЗУ

Компания Tecno пополнила ассортимент ультрабюджетных смартфонов моделью Pop 6 Pro, цена которой пока не раскрывается. Новинку оснастили сдвоенной тыльной камерой разрешением 8 Мп, селфи-камерой на 5 Мп, 2 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной флеш-памяти, предустановленной операционной системой Android 12 Go Edition, адаптированную для маломощных устройств, неназванной 4-ядерной платформой, 6,6-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и батареей ёмкостью 5000 мАч. Напомним, что полгода назад была выпущена модель Tecno Pop 5 Pro с процессором MediaTek Helio A22, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, а также тройной основной камерой с главным датчиком изображения разрешением 8 Мп. Её цена на старте продаж составляла 115 долларов.