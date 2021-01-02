Смартфон UMIDIGI A9 c BR-термометром появился в продаже

Компания Umidigi начала принимать предзаказы на смартфон Umidigi A9, главной особенностью которого стал инфракрасный термометр. Глобальная версия новинки в рамках предзаказа доступна по скидке за 7 676,09 рублей.

Новинка характеризуется предустановленной операционной системой Android 11, 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и соотношением сторон 20:9, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G25 с тактовой частотой до 2 ГГц, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5150 мАч, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп, 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп в каплевидном вырезе, симметричным портом USB-C, адаптером питания на 10 Вт в комплекте поставки, кнопкой быстрого доступа и отдельным слотом для карты памяти.

Комментарии и отзывы UMIDIGI A9
Обзоры:
Обзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусомОбзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусом
Обзор Motorola Moto G8 4/64GB. Смартфон с тремя камерами и емким аккумуляторомОбзор Motorola Moto G8 4/64GB. Смартфон с тремя камерами и емким аккумулятором
Обзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFCОбзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFC
Новости:
Samsung Galaxy M12 получил сертификацию NBTC

В списке NBTC указано, что телефон Samsung SM-M127F / DS поступит на рынок как Galaxy M12. Также ранее см...
Объявлена дата выхода флагмана iQOO 7

Компания IQOO объявила о том, что официальная презентация флагманского смартфона iQOO 7 состоится 11 янва...
Samsung Galaxy S20 FE обновили до One UI 3.0

Компания Samsung выпустила обновление с фирменной оболочкой One UI 3.0 для смартфона Galaxy S20 FE. Помим...
Обзор SVEN SF-05. Сетевой фильтр 5 розетокОбзор SVEN SF-05. Сетевой фильтр 5 розеток
Лучшие проводные наушники 2020. Marshall Mode EQЛучшие проводные наушники 2020. Marshall Mode EQ
Обзор Playme CVD-20. УФ-стерилизатор с Qi-зарядкой 10 ВтОбзор Playme CVD-20. УФ-стерилизатор с Qi-зарядкой 10 Вт
Обзор Samsung Wireless Charger Trio. Порядочная беспроводная зарядка для трех устройстваОбзор Samsung Wireless Charger Trio. Порядочная беспроводная зарядка для трех устройства
Обзор Nanoleaf Light Panels, Twinkly Strings 2000 см, Philips Hue Play и другие устройства в Razer Chroma SDKОбзор Nanoleaf Light Panels, Twinkly Strings 2000 см, Philips Hue Play и другие устройства в Razer Chroma SDK
Смартфон Vivo X60 получит 8 ГБ оперативн...
Смартфон Vivo X60 получит 8 ГБ оперативнВ одном из китайских магазинов внезапно появилась реклама смартфона Vivo X60, предшественник которого поя...
Новые беспроводные наушники премиум клас...
Новые беспроводные наушники премиум класДатский бренд Bang & Olufsen выпустил новые флагманские беспроводные наушники с активным шумоподавлением ...
EK Water Blocks представит водоблоки для...
EK Water Blocks представит водоблоки дляВысокопроизводительные видеокарты и процессоры компании AMD официально представлены. Компания решила доба...
Huawei Nova 8 Pro показали на фото...
Huawei Nova 8 Pro показали на фотоВчера пользователь Weibo поделился живыми снимками смартфона Huawei Nova 8, который готов выйти в свет уж...
Объявлены ключевые характеристики Amazfi...
Объявлены ключевые характеристики AmazfiКомпания Huami представила в Китае новые умные часы под названием Amazfit Pop. Теперь китайская компания ...
Huawei сможет покупать камеры и дисплеи...
Huawei сможет покупать камеры и дисплеиНекоторое время назад на просторах интернета появилось много информации о том, что власти США запрещают к...
TerraMaster F4-210 NAS устройство для об...
TerraMaster F4-210 NAS устройство для обTerraMaster представила устройство сетевого хранения F4-210 NAS. Он идеально подходит для персонального о...
Sharkoon представила корпус TG5 RGB Sile...
Sharkoon представила корпус TG5 RGB SileSharkoon представила корпус TG5 RGB Silent PCGH с двумя закаленными панелями, спереди и сбоку. Производит...
Samsung Galaxy S21 на базе SD875 оказалс...
Samsung Galaxy S21 на базе SD875 оказалсЮжнокорейский гигант Samsung готовится к запуску своих флагманских смартфонов серии S следующего поколени...
Обзор Witch It. Прятки на новый лад...
Обзор Witch It. Прятки на новый ладВ последнее время разработчики всё чаще стали выпускать проекты, в которых компания игроков делится на дв...
NBcom открывает первое в России технолог...
NBcom открывает первое в России технологResonance будет расположен в историческом центре Санкт-Петербурга, на Петроградской стороне. Площадь шоур...
QNAP Systems представила NAS-систему TS-...
QNAP Systems представила NAS-систему TS-QNAP Systems представила NAS-систему TS-451D2 с четырьмя отсеками для дисков. Устройство QNAP TS-451D2 ос...
Обзор CLEVER&CLEAN HEALTHAIR UV-03. Очиститель воздуха с УФ и ионизациейОбзор CLEVER&CLEAN HEALTHAIR UV-03. Очиститель воздуха с УФ и ионизацией
Лучший смартфон до 20 тысяч рублей. Xiaomi Poco M3 4/64GB Лучший смартфон до 20 тысяч рублей. Xiaomi Poco M3 4/64GB
Тесты Assassin’s Creed Valhalla в 4K с актуальными видеокартамиТесты Assassin’s Creed Valhalla в 4K с актуальными видеокартами
Обзор ASUS TUF Gaming LC 240 RGB. Жидкостное охлаждение для Intel Core i5-10600K и AMD Ryzen 3900XОбзор ASUS TUF Gaming LC 240 RGB. Жидкостное охлаждение для Intel Core i5-10600K и AMD Ryzen 3900X
Обзор Roborock E4 (RU). Робот-пылесос с Алисой, навигацией, сухой и влажной уборкойОбзор Roborock E4 (RU). Робот-пылесос с Алисой, навигацией, сухой и влажной уборкой
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor