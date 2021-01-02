Смартфон UMIDIGI A9 c BR-термометром появился в продаже

Компания Umidigi начала принимать предзаказы на смартфон Umidigi A9, главной особенностью которого стал инфракрасный термометр. Глобальная версия новинки в рамках предзаказа доступна по скидке за 7 676,09 рублей.

Новинка характеризуется предустановленной операционной системой Android 11, 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и соотношением сторон 20:9, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G25 с тактовой частотой до 2 ГГц, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5150 мАч, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп, 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп в каплевидном вырезе, симметричным портом USB-C, адаптером питания на 10 Вт в комплекте поставки, кнопкой быстрого доступа и отдельным слотом для карты памяти.