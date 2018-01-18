Смартфон UMIDIGI S2 Lite и ее характеристики

Двойная тыльная камера состоит из сенсора OV16880 на 16 Мп с размером пикселя 1 мкм и дополнительного модуля на 5 Мп с поддержкой съемки с размытым фоном. Лицевая камера на 5 Мп понимает управление жестами и позволяет распознавать владельца по лицу.Версия UMIDIGI S2 Lite основана на восьми-ядерном процессоре MTK MT6750T и оборудована 6-дюймовым широкоформатным экраном (2:1), защищенным покрытием Corning Gorilla Glass 4. В роли ОС – Android 7.0 Nougat, которую уже в мае производитель обещает обновить до Android 8.1 Oreo. Цельно-алюминиевый корпус модели имеет лишь небольшие вставки над антеннами на задней стороне.Стоимость такой красоты сотавит 150 долларов.