Смартфон Ulefone Armor 11T 5G с процессором Dimensity 800

Ulefone постоянно расширяет свои ассортимент на рынке защищенных смартфонов, выпуская новые мощные устройства. Теперь же китайская компания выпустила новый смартфон - Armor 11T 5G в своей популярной линейке Armor. Новый смартфон имеет отличные характеристики и поддерживает подключение 5G.

За производительность смартфона отвечает восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 800 в паре 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ ПЗУ. Питается новинка от аккумулятора ёмкостью 5200 мАч с поддержкой беспроводной зарядки 10 Вт. Смартфон разработан для повышения эффективности работы и повышения общей производительности пользователей.

Смартфон Ulefone Armor 11T 5G оснащен четырехъядерной задней камерой с основной камерой на 48 МП, макрообъективом на 2 МП, тепловизионной камерой на 5 МП и вспомогательной камерой на 2 МП.

Новинка оснащена 6.1-дюймовым экраном с разрешением HD + с вырезкой для фронтальной камеры. Также новый смартфон предлагает такие возможности подключения, как NFC, разблокировка по лицу, поддержка связи 5G, идентификация отпечатка пальца, GPS и другие системы навигации.
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