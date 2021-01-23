Смартфон Ulefone Note 10 стал официальным

Популярный производитель защищенных смартфонов Ulefone выпустил новое доступное устройство Ulefone Note 10. Однако это не защищенный смартфон, но новинка имеет относительно лучшие характеристики по сравнению с предшественниками.

Ulefone Note 10 оснащен восьмиъядерным чипсетом UNISOC SC9863A с графическим процессором Power VR GE8322. Устройство оснащено 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Ulefone Note 10 получил 6,52 дюймовый дисплей с разрешением 720 x 1600 пикселей. Тройной задний датчик камеры на 8 МП обеспечивает лучшую четкость и качество изображения даже в условиях низкой освещенности.

В устройстве установлен аккумулятор емкостью 5500 мАч и работает смартфон на Android 11 Go edition из коробки. Новинка доступна в трех цветовых вариантах: зеленый, красный и черный. Однако подробностей о ценах пока что нет.