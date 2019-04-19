Смартфон Ulefone Note 7 с тройной камерой оценен всего в $45

Компания Ulefone пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Note 7, которая на старте продаж в Китае будет стоить всего 45 долларов. Правда, с 23 апреля стоимость устройства будет ежедневно увеличиваться на 1 доллар, пока не поднимется до 60 долларов. Но даже по такой цене аппарат предлагает отличные характеристики.

Судите сами: 6,1 дюймовый дисплей с разрешением 1280:600 пикселей, который занимает 92,9% площади передней панели, тройная основная камера с датчиками разрешением 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, отдельный слот для карты памяти microSD, аккумулятор ёмкостью 3500 мАч, четырехъядерная платформа MediaTek MT6580, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флэш-памяти, а также фронтальная камера на 5 Мп.