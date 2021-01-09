Смартфон Ulefone Note 7T получил 2 ГБ ОЗУ

Компания Ulefone пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Note 7T, которая хоть и отсылает своим названием к бестселлеру Redmi, но имеет намного более простые характеристики. Итак, новинку оснастили четырехъядерной платформой MediaTek Helio A22 с тактовой частотой 2000 МГц и графикой PowerVR GE8320, 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной памяти, 6,1-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 3500 мАч, двумя слотами для карт SIM, отдельным слотом для карты памяти, размерами 156:73,7:9,7 мм и массой 178 г. Цена смартфона пока не сообщается, но она вряд ли превысит 100 долларов.